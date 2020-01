Självmordssiffrorna fortsätter nedåt i Japan

Foto: Akiko Matsushita

Självmorden i Japan minskar för tionde året i rad, och låg under 2019 på den lägsta nivån på åtminstone drygt 40 år.

Japan har länge varit känt för sina höga suicidsiffror, men stora ansträngningar att få bukt med problemet verkar nu ge resultat – på ungefär 15 år har antalet gått ned med ungefär 40 procent.

Andelen japaner som tog sina liv backade under förra året till 15,8 per 100 000 invånare. Det är avsevärt vanligare bland män än kvinnor; 13 937 mot 6 022 under 2019, enligt polisens statistik.

Det är första gången sedan statistiken började föras 1978 som det sammanlagda antalet understiger 20 000.

Som jämförelse var antalet självmord i USA 14 per 100 000 år 2017. Även Sverige har liknande nivåer.