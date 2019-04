Sju stjärnor att hålla koll på i hoppfinalen

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Världscupfinalen i hoppning fortsätter i kväll i Göteborg med den andra delen av tre. Sista delen avgörs på söndag. Här är några ryttarstjärnor att titta lite extra på:

+ Elizabeth Madden, USA

En publikfavorit. Kallas allmänt "Beezie". 55-åring som bor i delstaten New York. Har vunnit världscupen två gånger, senast förra året. Då ledde hon finalen från första dagen.

Nu började Madden med en tiondeplats i torsdagens tidshoppning. Hon och hingsten Breitling var näst snabbast runt banan, men rev ett hinder på vägen.

+ Steve Guerdat, Schweiz

36-åring som är etta på världsrankingen. OS-mästare 2012. Har vunnit världscupen två gånger, bland annat i Göteborg 2016. Är i final för tolfte gången.

Leder nu efter första dagen på elvaåriga valacken Alamo. Favorit, om man ska tippa en slutsegrare. Lyckas ofta bra i mästerskap och har vunnit flera tävlingar i Sverige.

+ Olivier Philippaerts, Belgien

25-åring som blev femma i världscupen förra året. Missade EM 2017 efter en olycka under träningen på plats i Göteborg. Hans tvillingbror Nicola är också elitryttare på internationell nivå. Pappa Ludo har tävlat i fyra OS.

Trea efter första dagen på 13-åriga stoet Legend of Love. En av fyra (!) ryttare från Belgien bland de tio bästa.

+ Daniel Deusser, Tyskland

Snabbast av alla i tidshoppningen, men fick också med sig en rivning. Det gav en åttondeplats på tioårige Tobago Z, en av sex hingstar i finalfältet.

37-åring som är anställd av ett stall i Belgien. Femma på världsrankingen. Vann världscupen 2014, kom trea i Göteborg 2016. Har hållit hög nivå under hela inomhussäsongen.

+ Ludger Beerbaum, Tyskland

55-åring med massor av rutin. OS-mästare 1992. Vann världscupen i Göteborg 1993. Rider nu sin 22:a världscupfinal. Två EM-guld, det senaste 2001. Diskades i efterhand efter OS 2004, då hans häst fått medicin som inte anmälts i förväg.

På 17:e plats efter tidshoppningen med 15-årige Casello – valacken som Douglas Lindelöw blev åtta med i världscupfinalen 2015.

+ Peder Fredricson, Sverige

Upp från sjätte till tredje plats på den senaste världsrankingen. 47-åring med bas nära Kivik på Österlen. OS-silver 2016, EM-guld 2017. Mycket populär – har vunnit Jerringpriset två gånger.

Elva på sin medaljhäst All In första dagen – men byter till den yngre, snart 13-årige valacken Catch Me Not i finalens andra del.

+ Henrik von Eckermann, Sverige

Elva på världsrankingen. 37-åring som sedan många år är verksam i Tyskland. Jobbade tidigare hos Ludger Beerbaum.

Trea i de två senaste världscupfinalerna. I årets final rev han och stoet Mary Lou det sista hindret i den inledande tidshoppningen, och kom på 16:e plats. Siktar nu på att försöka vinna finalens andra del.