Skäringer sjuk – skjuter upp föreställningar

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Komikern Mia Skäringer turnerar med showen "Avig Maria – no more fucks to give". Men nu ställs två föreställningar in, eftersom hon fått lunginflammation, rapporterar Aftonbladet. Föreställningarna i Kristianstad torsdag den 31 oktober och i Lidköping fredag den 1 november skjuts på framtiden och kommer i stället att äga rum den 30 november (Kristianstad) och 29 november (Lidköping).

"Jag är så ledsen för detta men har dragits med hosta som inte gett sig, som jag ignorerat som nu blivit feber och visat sig vara lunginflammation. Så nu måste kroppen få vila och penicillinet verka. Vill inte hosta sönder mina två timmar på scenen", skriver Mia Skäringer på sin hemsida.

Redan inköpta biljetter gäller till de nya datumen eller kan återlösas hos arrangören.