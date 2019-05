Skrällen: Mästaren utslagen i tre raka

Foto: Johan Nilsson/TT

IFK Kristianstad drömde om ett femte raka SM-guld i handboll. I stället åkte den regerande mästaren ut redan i semifinalen.

Alingsås är klart för final efter 29–25 (14–9) och 3–0 i matcher.

Storfavoriten Kristianstad har skakat när det har gällt som mest. Den regerande svenska mästaren, som har tagit fyra raka SM-guld, låg under med 0–2 i matcher inför lördagens drabbning hemma i Kristianstad och var därmed tvungen att vinna om inte säsongen skulle ta slut.

– Det är allt eller inget, bara att ge järnet, sade vänstersexan Alfred Ehn till C More inför matchen.

Men precis som i förra matchen fick Kristianstad en mardrömsstart och släppte in fyra raka mål. Samtidigt höll Alingsås tätt bakåt och när mer än kvarten var spelad hade hemmalaget bara mäktat med tre mål framåt.

Då ledde gästerna med 8–3.

Kvitterade – förgäves

Kristianstad lyckades putsa siffrorna till 9–11 men sedan gjorde Alingsås tre raka mål före paus och hade 14–9 i halvtid.

– Vi måste bli bättre på de flesta positionerna. Vi är inte tillräckligt bra just nu. Vi kommer inte till i anfallsspelet och de får göra lite enkla kontringsmål på oss, sade Kristianstadstjärnan och landslagsspelaren Philip Henningsson till C More i paus.

Hans lag spelade upp sig något i början av andra halvlek och kvitterade för första gången i matchen med 21 minuter kvar (16–16), men tappade sedan allt på nytt. Alingsås drog ifrån till 21–16 och det orkade Kristianstad aldrig återhämta sig från.

Till slut blev det 29–25.

Därmed skickas skåningarna på sommarlov medan Alingsås är klart för sin femte final de sex senaste åren.

"Vet inte hur jag ska reagera"

Efter slutsignalen hade Alingsåsmålvakten Niklas Kraft, nyförvärv från Helsingborg, svårt att sätta ord på sina känslor.

– Jag vet inte hur jag ska reagera. Det är sjukt. Jag fattar inte hur vi kan orka spela på det här sättet. Försvarsmässigt har vi samarbetat, krigat och hållit en väldigt hög intensitet, sade han till C More.

Samtidigt var det tunga miner i Kristianstadlägret.

Nye tränaren Ljubomir Vranjes, som tog över efter succétränaren Ola Lindgren i januari, var lika ärlig som besviken efter uttåget.

– Alingsås vann välförtjänt. De var bättre över tre matcher och är helt klart värda sin final, sade Vranjes till C More.

Han vet dock vad som krävs för att storlaget ska komma tillbaka.

– Nästa vecka börjar vi köra löpning och fys för vi behöver bli mycket, mycket bättre tränade.

I den andra semifinalen mellan Skövde och Sävehof står det 1–1 i matcher.