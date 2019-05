"Skrämmande" uppdrag för Will Smith

Fakta

Född: 1968 i Philadelphia, USA.

Bakgrund: Började sin karriär som rappare under namnet The Fresh Prince. Hans popularitet steg när han fick den bärande rollen i tv-serien "The Fresh Prince of Bel-Air". Serien gick i sex säsonger på NBC och efter det tog Smiths filmkarriär fart på allvar.

Filmer i urval: "Independence day" (1996), "Men in black" (1997), "Ali" (2001), "I, Robot" (2004), "I am legend" (2007).

Priser: Har nominerats till en Oscar för bästa manliga skådespelare för rollen som Muhammad Ali i "Ali" samt för sin roll i filmen "The pursuit of happiness".

Aktuell: Som anden i filmen "Aladdin" vilken har svensk biopremiär den 22 maj.