Southgate om Sterling: "Vi har gått vidare"

Foto: Mike Egerton/AP/TT

Raheem Sterling petades från kvällens EM-kvalmatch mot Montenegro.

Men Englands förbundskapten Gareth Soutgate säger att han inte har några problem med att ta ut Sterling till söndagens avslutande kvalmatch mot Kosovo.

– Vi har gått vidare. Han har skött sig exemplariskt på träningen. Han är med i gruppen, och det är det viktigaste. Han kommer att vara med oss under matchen (mot Montenegro), säger Southgate enligt BBC.

Det var efter bråk mellan Sterling och landslagskollegan Joe Gomez som Southgate beslutade att ställa över Sterling.

Sterling och Gomez började tjafsa med varandra under matchen mellan Manchester City och Liverpool (1–3). Dagen efter, under landslagssamlingen, uppges Sterling ha konfronterat Gomez igen. Gomez dök på onsdagen upp på träningen med ett rivsår under ögat, som uppgavs vara ett resultat av bråket.

Sterling har bett om ursäkt och Gomez har accepterat den.

– Raheem och Joe pratar med varandra och jag har sett båda leende. Det är bra för laget, säger försvararen Harry Mcguire enligt BBC.

Southgate säger också att landslagsgruppen haft roligt tillsammans under veckan och att det varit fullt fokus på träningen.

– Nästan alla i landslaget spelar i England och det är oundvikligt med de här heta matcherna och rivaliteten. Men spelarna står varandra nära. Det har inte förändrats den här veckan, säger Southgate.