Foto: Johan Nilsson/TT

Ett spårväxelfel i Åkarp orsakade under natten stopp i tågtrafiken,

Vid klockan kvart över sju på söndagsmorgonen rullar tågen åter på sträckan Lund-Malmö men fortsatta förseningar och inställda avgångar kan förekomma, skriver Trafikverket.

Stationer som kan påverkas av problemen är bland andra: Malmö C, Lund C, Hässleholm, Kristianstad C, Ystad, Svedala och Helsingborg.

För information för en specifik resa uppmanas resande kontakta sitt tågbolag.