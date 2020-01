Spike Lee leder juryn på Cannesfestivalen

Foto: Joel C Ryan

Den amerikanske regissören Spike Lee blir juryordförande på årets filmfestival i Cannes. Regissören bakom filmer som "Malcolm x" och "Do the right thing" blir den förste svarte amerikan som leder juryn, och han får också detta års hedersguldpalm för sitt livsverk.

"Jag är hedrad över att vara den afrikanska diasporans första person att bli utsedd till ordförande för juryn i Cannes och för en viktig filmfestival", säger Lee i ett skriftligt uttalande där han också framhåller den stora betydelse som just Cannesfestivalen haft för hans filmkarriär.

Redan Spike Lees första film "She's gotta have it" hade premiär i Cannes där den fick stor uppmärksamhet och gav honom ett ungdomspris 1986. Därefter har flera av hans filmer haft premiär där, så även den senaste "BlacKkKlansman" som handlade om högerextrema krafter i USA. I åtskilliga filmer har Spike Lee behandlat frågor om rasism och diskriminering av svarta och han har heller inte gjort någon hemlighet av kritik mot president Trump.