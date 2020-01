Statsvetare: V vill inte vara dörrmatta

Foto: Henrik Montgomery/TT

Tre, fem, sju eller tio miljarder? Kampen om pengar till kommunerna börjar likna en budgivning.

Bråket om välfärdsmiljarderna handlar inte om huruvida kommunerna och regionerna ska få mer pengar eller inte, utan om hur stora summorna ska vara. Det visar att det i grunden finns en stor samsyn mellan riksdagspartierna, enligt Tommy Möller, professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.

– Frågan om välfärdens finansiering liknar den om fler poliser och mer pengar till försvaret. I sak gör partierna liknande bedömningar och det finns en bred enighet. Det vore mycket lätt för dem att komma överens om de samarbetade, säger han.

Olika drivkrafter

TT: Varför blir det då en stor konflikt?

– Det är en bra fråga. Eftersom man i grunden vill göra samma sak kan det uppfattas som en budgivning där man försöker plocka enkla politiska poänger. Oppositionspartierna har olika drivkrafter, i V:s fall tar man möjligheten att visa att man minsann inte är en dörrmatta för regeringen. För M, KD och SD handlar det mer om att göra livet surt för regeringen i största allmänhet, säger Tommy Möller.

Kommer nog ske igen

Det har snart gått två månader sedan vänsterledaren Jonas Sjöstedt hotade att väcka misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) tillsammans med M och KD. Den gången slutade det med att regeringen tillsammans med C och L sköt upp den planerade omgörningen av Arbetsförmedlingen. Det är alltså inte första gången på kort tid som oppositionspartierna samverkar för att få inflytande – och inte heller sista, om man ska tro Tommy Möller.

– Vi kommer nog att få se fler exempel på det framöver. Det handlar om att påminna regeringen om att den är underordnad riksdagen, och att regeringen är i minoritet – även om man räknar in stödet från C och L via januariavtalet, säger han.