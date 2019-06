Status Quo släpper nytt

Foto: Peter Klaunzer/AP/TT

Rockveteranerna Status Quo släpper ny musik. Studioalbumet "Backbone" som kommer i september är bandets 33:e. Det är också det första utan gitarristen Rick Parfitt som avled 2016.

Frontmannen Francis Rossi säger i ett pressmeddelande att Parfitts död var ett hårt slag och att han inte var säker på att han hade ett nytt album i sig, men att han är stolt över vad han åstadkommit.

Status Quo bildades i London 1962 har sålt mer än 100 miljoner album och haft över 60 låtar på den brittiska singellistan, bland dem hits som "Caroline" och "Rockin' all over the world".