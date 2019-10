Stefan Ishizaki tog farväl med derbyseger

Foto: Adam Ihse/TT

Det var ett västsvenskt derby som bara handlade om prestige – ingenting annat. Både Elfsborg och IFK Göteborg har hamnat i ett ingenmansland mellan nedflyttning och Europaspel.

Och hemmalaget Elfsborg kunde ge ikonen Stefan Ishizaki en avtackning han sent ska glömma i sin sista hemmamatch i karriären: seger i derbyt med 2–0.

Prestigen kan vara en tändvätska så god som någon. Och det bjöds upp till ett derby med intensivt spel, kamp och hög stämning bland de 10 167 på läktarna. Göteborg dominerade och kunde kontrollera bollen på mittplan. Men de riktigt farliga lägena fick de inte till även om Hosam Aieshi stundtals hade lekstuga på kanten. I stället var det två snabba omställningar som bäddade för Elfsborgs triumf.

I den 34:e minuten bröt Rasmus Alm ett IFK-uppspel på mittplan, slog bollen till Per Frick som drev in mot straffområdet. Skottet kunde Göteborgs målvakt Giannis Anestis rädda men inte bättre än att returen rullade ut till framstormande Alm som rullade in sitt första allsvenska mål.

Dags igen

Fem minuter in i andra halvlek var det dags igen. Ny kontring och bollen letade sig ut till Jesper Karlsson på vänsterkanten som kunde slå bollen i mål.

På bänken satt kvällens huvudperson Stefan Ishizaki och myste.

– Det vore mumma att få avsluta på Borås Arena med en seger mot IFK Göteborg, förklarade han för C More. Och hans lagkamrater kunde inte gett honom ett bättre farväl.

Och i 71:a minuten fick Stefan Ishizaki själv komma in och avsluta sin mångåriga karriär inför fansen med en seger mot ärkerivalerna från Göteborg.

Avtackades efteråt

Med segern bröt också Elfsborg en neslig svit. De har inte vunnit det västsvenska derbyt sedan våren 2012, 14 matcher i rad utan vinst. Trotjänaren och klubbikonen Ishizaki avtackades efter matchen tillsammans med Jon Jönsson som också valt att lägga skorna på hyllan.