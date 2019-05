Stolpen räddade Djurgården från förlust

Foto: Andreas Hillergren/TT

Topplaget Djurgården kunde inte studsa tillbaka efter derbyförlusten mot Hammarby.

Borta mot Helsingborg tappade Stockholmslaget en 1–0-ledning till 1–1 och endast stolpen räddade Djurgården från en förlust.

I förra omgången åkte Djurgården på säsongens första allsvenska förlust via 1–2 i derbyt mot Hammarby. Redan på söndag väntar nästa derby hemma mot AIK och dit kommer Djurgården med en svag andra halvlek mot Helsingborg i bagaget.

Annars fick Djurgården en smakstart i matchen på Olympia. I den sjunde minuten skickade norrmannen Aslak Fonn Witry från sin högerkant in ett lågt hårt inlägg mot anfallaren Mohamed Buya Turay, men allt slutade med att Helsingborgs högerback Anders Randrup skickade bollen i eget mål.

"Är horribelt"

– Det är ett inlägg igen. Det är fjärde inlägget i rad som vi släpper in. Det är horribelt. Jag är så jäkla trött på det, sade Helsingborgsmittbacken Markus Holgersson i halvtid till C More.

Det var Djurgården – fortsatt utan mittbacken Marcus Danielson (hjärnskakning) – som hade mest boll inför 7 098 åskådare, men på det stora hela var den första halvleken temposvag och utan fler solklara målchanser.

Det blev bättre fart efter paus – framför allt i hemmalaget. I upptakten av den andra akten fick Helsingborg ett jätteläge till en kvittering när Andreas Landgren hittade en helt ren Max Svensson i den bortre delen av straffområdet, men 20-åringen skickade bollen långt upp i hemmaklacken.

Efter dryga timmen skulle Svensson revanschera sig. Då hittade han in perfekt till en framrusande Rasmus Jönsson centralt i straffområdet och 29-åringen skickade in kvitteringen bakom Per Kristian Bråtveit i bortamålet.

Träffade stolpen

Kort därefter rann Jönsson igenom, men vinkades felaktigt av för offside. Till slut var Helsingborg ändå närmast de tre poängen. I den 88:e minuten rann inhopparen Andri Bjarnason igenom, men islänningens chip tog i stolpen bakom Bråtveit och mötet slutade 1–1.

Närmast väntar derby på hemmaplan mot AIK för Djurgården på söndag. Ett möte som avstängde mittbacken Erik Berg missar (tre gula kort). Helsingborg möter på lördag Kalmar på bortaplan.