Foto: Torun Börtz

Ett spårfel i Tomelilla orsakar stopp i tågtrafiken på lördagen.

Det råder stopp för all tågtrafik på sträckan Tomelilla-Simrishamn, under lördagsmorgonen. Avgångar kan komma att ställas in eller ersättas med buss, enligt Trafikverket.

Inställda avgångar:

Tåget är inställt Simrishamns station - Tomelilla station kl 6:47. Orsaken är spårfel. Bussersättning beställd Simrishamn - Ystad via mellanstationer.

Tåget är inställt Simrishamns station - Tomelilla station kl 7:47. Orsaken är spårfel. Buss ersätter Simrishamn - Ystad via mellanstationer. Bussen beräknas framkörd i Simrishamn cirka 08:50.

Resande uppmanas att hålla koll på trafiken på Skånetrafikens sajt för uppdateringar.