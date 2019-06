Studie: E-cigaretter kan skada celler

Foto: Maja Suslin/TT

Den smaksatta vätska som ofta används i e-cigaretter kan ha en negativ inverkan på celler i hjärt- och kärlsystemet, enligt en ny studie rapporterar CNN.

I studien, som publicerats i Journal of the American College of cardiology, menar forskarna att de har upptäckt att vissa celler har svårare att överleva när de kommer i kontakt med vätskan från e-cigaretterna.

Sex smaksatta vätskor av varierande nikotinhalt användes i undersökningen, där en med smak av kanel gav störst utslag.

– Den allmänna uppfattningen är att e-cigaretter är säkra, vilket gör att många ungdomar använder dem. Och de här ungdomarna kommer att bli vuxna och kanske patienter som jag som kardiolog får ta hand om", säger läkaren Joseph Wu, som varit med och gjort studien, till CNN.

I Sverige använder två procent av befolkningen e-cigaretter regelbundet, enligt Folkhälsomyndigheten. Samtidigt visar undersökningar gjorda av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) att antalet gymnasieungdomar som någon gång provat nästan fördubblats sedan 2014. De flesta stannar dock vid att testa, bara cirka 1 procent klassas som frekventa användare.