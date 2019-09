Supergrass kan göra comeback

Foto: DANIEL ROOS

Ett av britpopens stora namn – Supergrass – kan komma att återuppstå under 2020.

Bandets frontman Gareth "Gaz" Michael Coombes delade under fredagen ett kryptiskt klipp i sociala medier med bandets musik och texten "Supergrass 2020".

Samtidigt avslöjade Glastonburyfestivalen att Supergrass uppträder på deras årliga evenemang Pilton Party som äger rum under fredagskvällen, rapporterar .

Supergrass bildades 1993 i Oxford och släppte debutsingeln "Caught by the fuzz" följande år. Under nittiotalet fick bandet en rad världskända hits däribland "Alright".

År 2010, mitt under inspelningen av Supergrass sjunde skiva, meddelade bandet att det skulle splittras. Nu, nio år senare, verkar bandet vara redo att åter möta fansen. Vad det innebär i detalj återstår att se.