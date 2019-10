Svedberg storspelade i Djurgårdens seger

Foto: Erik Simander / TT

Efter två raka förluster är Djurgården tillbaka på vinnarspåret i SHL. I en tät match borta mot Luleå blev det seger med 3–1.

Nyckelfigur: Djurgårdens målvakt Niklas Svedberg som räddade 40 skott.

Niklas Svedberg stod för en stark insats mellan stolparna i Djurgårdens mål. 40 skott motades bort och när sedan lagkamraterna började hitta rätt kunde Djurgården se till att vinna den tuffa bortamatchen mot Luleå.

Men det skulle dröja en period innan det första målet kom. Drygt tre minuter in i mittperioden såg Niclas Bergfors till att Djurgården kopplade greppet när han sköt in ledningsmålet i powerplay.

Mindre än minuten senare var det dags igen. Denna gång via supertalangen Alexander Holtz. En fin passning från Marcus Högström nådde fram till en framstormande Holtz vid den bortre stolpen för 2–0.

Men även Luleå skulle få igång offensiven och replikerade snabbt genom ett hårt slagskott signerat finländaren Juhani Tyrväinen.

Djurgårdens ledning växte dock på nytt när Olle Alsing sköt in 3–1 från sin backposition. Luleå fick sedan in en till puck bakom Svedberg. Men Robin Kovacs mål dömdes bort för spelare i målgården.

– Första perioden är vi överlägsna och borde gjort mål där. Sen får de en grym utdelning i andra perioden. Vi har några chanser men är inte tillräckligt effektiva. De har ett bra målvaktsspel och tyvärr prickar Svedberg in formen mot oss, säger Luleås tränare Thomas Berglund till C More.

Djurgårdens Alexander Holtz:

– Vi krigar riktigt bra därute och Svedberg gör en kanonmatch. Jag tycker ändå att vi vinner välförtjänt. Många täcker skott och jobbar stenhårt för laget. En riktigt bra seger.