Fredricson: "Känns som min största seger"

Foto: Sören Andersson

De möttes i skymningen, vännerna och landslagskompisarna – i en duell som kan bli en klassiker i svensk hoppsport.

Peder Fredricson vs Malin Baryard Johnsson på Olympiastadion.

Futtiga 1,41 sekunder i finalens omhoppning skilde mellan dem, mellan den feta prischecken i Global Champions Tour och andraplatsen.

Fredricson har vunnit det mesta, har medaljer från alla de stora mästerskapen men sent på lördagskvällen upplevde han en av sina mest känslosamma stunder. Där stod han till slut inför över 7 000 åskådare, njöt till nationalsången och belöningen, ett armbandsur av bättre märke och en prischeck på runt 1,2 miljoner kronor.

Och han sparade inte på skumpan.

Bredvid honom på prispodiet stod Malin Baryard Johnsson och log, trots att hon var så nära att snuva kompisen på segern.

"Galet snabb"

Tio ryttare gick till omhoppningen i finalen. Baryard Johnsson var näst sist ut med Indiana och fick till en fullträff. Bara Fredricson kvar. Inte så bara. All In är en rutinerad omhoppningshäst, den snabbaste i Fredricsons stall på Grevlundagården på Österlen. Men när han gick in på Stadion hade han sina tvivel. Han var imponerad av Baryard Johnsson.

– Hon var riktigt snabb, galet snabb och jag visste att det skulle bli svårt att slå henne, säger Fredricson.

Baryard Johnsson klockades för 35,36 och petade ner dåvarande ledaren Jos Verlooy, Belgien, 36,82, till en andraplats.

Tog fram sitt yttersta

Fredricsons svar på kompisens superrunda:

Piskad att plocka fram sitt och All Ins yttersta, tog han en snävare väg, höll linjen och passerade det sista hindret till ett öronbedövande jubel. Fredricson red in på 33,95, sträckte två fingrar i luften och mötte hemmapublikens jubel som vinnare.

Malin Baryard Johnsson kunde bara skratta – nästan uppgivet – när Fredricson stoltserade ute på banan. Men plåstret på det eventuella såret var dryga 700 000 kronor – och en lördagsafton att minnas.

– Vilken kväll. Vi har känt varandra i många år, vi har samma sponsor bakom oss, vi har samma hästägare och vi har Sverige bakom oss. Det är som Ludger Beerbaum (tyske stjärnryttaren) säger, en sådan här omhoppning har vi aldrig haft, säger Baryard Johnsson.

En svensk etta och en svensk tvåa i Global Champions Tour. Det har aldrig hänt tidigare och blir svårt att upprepa i en cirkus som lockar världseliten till varje deltävling.

Tackade publiken

– Det känns helt otroligt. Jag är så himla glad. Jag har försökt vinna GP-tävlingar hela året och så gör jag det på hemmaplan, säger Fredricson.

Han tackade också publiken som lyfte fram både honom och Malin Baryard Johnsson under den dramatiska upplösningen.

– Tack för att ni är den bästa publiken i världen och för att ni kom hit. Vi har fått en stor tävling till i Sverige och det betyder väldigt mycket för vår sport, säger Fredricson.

Hans seger innebär att han är klar för det penningstinna Super grand prix som avgörs i Prag i november. Skulle han vinna en deltävling till når troligen även Baryard Johnsson dit, som tvåa i Stockholm.