Svenskorna föll i LPGA-mästerskapen

Foto: Charlie Neibergall/AP/TT

Den tredje rundan förstörde chanserna till topplacering för svenskorna Pernilla Lindberg och Caroline Hedwall i golfmajorn.

Från en delad sjunde placering föll Hedwall till en delad 26:e plats, och Lindberg rasade ned till en delad 46:e i LPGA-mästerskapen i Minnesota, USA.

Hedwalls gjorde fyra bogeys och två birdies, medan Lindbergs dag helt förstördes av sju bogeys, även om två birdies putsade till resultatet.

Toppstriden har tätnat efter att thailändskan Ariya Jutanugarn gick in på fyra under par. Hon ligger därmed bara ett slag efter ledande Hannah Green från Australien, som har totalt nio under par efter -2 på tredje rundan.

Green hade en trist bogey på 18:e hålet.

– Ganska mycket av en besvikelse att avsluta med en treputt. Det är min första på hela veckan, sade 22-åringen från Perth, enligt Reuters.

Madelene Sagström ligger på en 60:e plats på totalt sex slag över par.