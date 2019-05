Svensktoppen: Avicii kvar som etta

Foto: Janerik Henriksson/TT

Zara Larsson avancerar till listans andraplats medan Aviciis postumt släppta singel "SOS" ligger kvar i topp. Precis som förra veckan får Mabel och Mohombi lika många poäng landar på samma placering.

1. (1) Avicii & Aloe Blacc: "SOS"

2. (3) Zara Larsson: "Don't worry bout me"

3. (2) John Lundvik: "Too late for love"

4. (6) Hanna Ferm och Liamoo: "Hold you"

5. (4 och 4) Mabel: "Don't call me up", Mohombi: "Hello"

7. (7) Veronica Maggio: "Kurt Cobain"

8. (8) Smith & Thell och Swedish jam factory: "Forgive me friend"

9. (9) Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

10. (10) Molly Sandén: "Sand"

Bubblare:

Miriam Bryant: "Du med dig"

Molly Sandén: "Den som e den"

Kygo & Sandro Cavazza: "Happy now"