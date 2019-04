Svensktoppen: Avicii ny etta

Foto: Amy Sussman/AP/TT

Inte helt överraskande klättrar Aviciis och Aloe Blaccs "SOS" upp från tredjeplatsen till listans förstaplats denna vecka.

Mabel och Mohombi har lika många poäng och har legat lika många veckor på listan och får därför dela på fjärdeplatsen denna vecka.

1. (3) Avicii & Aloe Blacc: "SOS"

2. (2) John Lundvik: "Too late for love"

3. (5) Zara Larsson: "Don’t worry bout me"

4. (4 och 6) Mabel: "Don’t call me up", Mohombi: "Hello"

6. (2) Hanna Ferm och Liamoo: "Hold you"

7. (8) Veronica Maggio: "Kurt Cobain"

8. (9) Smith & Thell och Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

9. (7) Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

10. (10) Molly Sandén: "Sand"

Bubblare:

Kygo och Sandra Cavazza: "Happy now"

Molly Sandén: "Den som e den"

Darin: "Hög"