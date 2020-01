Svensktoppen: Nea fortsatt i topp

Nea kliver in i det nya årtiondet som etta med "Some say", som toppar listan en tredje vecka. 2020 inleds i övrigt med få förändringar. Ulf Lundell fick bara vara med i en vecka med "Stockholm i december", och gör den här veckan i stället plats för Måns Zelmerlöw som är tillbaka med "Better now".