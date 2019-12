Hårda vindar: Inställda tåg och blockerade vägar

De hårda vindarna ställer till det för trafiken i södra Skåne. Tågtrafiken längs Österlen- och Ystadsbanan är inställd dygnet ut. Öresundsbron stängde helt under en dryg timme på söndagen på grund av hårda vindar.

Foto: Johan Nilsson/TT

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hårda vindbyar på 21–23 meter per sekund i Skåne, Blekinge och Halland.

Redan under förmiddagen uppmanades vindkänsliga fordon att inte köra på bron. Senare stängdes bron helt för trafik under en timme och tågen mellan Malmö och Köpenhamn ställdes in. Strax före klockan 14.30 öppnades bron igen. Vindkänsliga fordon rekommenderas dock att inte köra över eftersom det fortfarande är blåsigt.

”Vi följer som vanligt väderprognoserna noga och de kraftiga vindbyarna – som kom väldigt plötsligt – har börjat lägga sig. Vi hoppas kunna öppna snart igen, men vill försäkra oss att de mycket starka vindarna inte vänder tillbaka”, skrev Öresundsbron i ett twitterinlägg.

Flera vägar runtom i södra Skåne har blockerats av nerfallna träd. Under eftermiddagen kom larm om lösa föremål på vägar i bland andra Höllviken, Trelleborg, Svedala och Ystad.

Samtidigt har det blivit stora störningar i tågtrafiken i Skåne på grund av de kraftiga vindarna.

Tågtrafiken mellan Malmö Hyllie och Ystad/Simrishamn är inställd dygnet ut.

Tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn, som blev inställd under några timmar på eftermiddagen, har öppnats igen.

Tågtrafiken mellan Trelleborg och Malmö påverkas i nuläget inte.