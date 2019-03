Tågtrafiken över Öresundsbron stängs av i ett dygn

Foto: Johan Nilsson/TT

Tågtrafiken över Öresundsbron kommer att stängas av i ett dygn från och med den klockan 13.00 den 16 mars, det meddelar Trafikverket. I stället kommer bussar att köra från Hyllie Station över Öresundsbron till Kastrups flygplats.

De som reser från Malmö C eller Triangeln behöver ta tåg till Hyllie och därefter byta till buss. Bussarna mellan Hyllie och Kastrup kommer att gå var femte minut mellan klockan 13 och 24. Under natten kommer de gå under fast tidtabell, det skriver Skånetrafiken på sin hemsida.

Mellan 02.45 och 05.20 på söndagsmorgonen kommer även Öresundstågen mellan Malmö och Lund att ställas in. Även där ersätter bussar. Resenärerna uppmanas att kontakta sina tågbolag för mer information.