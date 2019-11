The Rock upp i ringen som MMA-stjärna

Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Dwayne "The Rock" Johnson har hittat sin nästa filmroll. Den före detta WWF-brottaren ska spela kampsportaren Mark Kerr, rapporterar Variety.

Johnson, som även ska producera filmen, avslöjade planerna på fredagskvällen på en MMA-gala i Madison Square Garden i New York, där han var prisutdelare.

MMA-kämpen och UFC-stjärnan Kerr gick under flera artistnamn under sin karriär, bland annat "The smashing machine", vilket även är namnet på en dokumentärfilm från 2002 om Kerr, där han öppet pratade om ett tablettmissbruk. Enligt Johnson är det också fokus för den nya filmen.

– Som många av de här kampsportarna kämpade han mot dessa demoner, mot missbruk, kring mental hälsa och mot att gå ut och känna pressen inför 50 000 åskådare och vad det gör med en som människa, sade Johnson på en improviserad presskonferens.

Dwayne Johnson sågs senast på bio i "Fast & furious: Hobbs & Shaw" och på tv i den sista säsongen av HBO-serien "Ballers". I december dyker han upp i uppföljaren till "Jumanji".