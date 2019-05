The Verve får rättigheter av Rolling Stones

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Rolling Stones har låtit rättigheterna till The Verves "Bitter sweet symphony" tillfalla Richard Ashcroft, som faktiskt är upphovsman till låten, 22 år efter att den släpptes.

Stones manager Allen Klein stämde 1997 The Verves sångare Richard Ashcroft, som först fått rättigheter att sampla en cover på Rolling Stones "The last time", när Klein ansåg att han använt för mycket av stråkarrangemanget som genomsyrar låten – ett arrangemang som dock inte återfinns i Stones original.

Men Klein vann rättstvisten, vilket ledde till att Mick Jagger och Keith Richards fick alla rättighetspengar från låten från 1997 fram till nu – trots att de inte skrivit vare sig stråkarrangemanget, melodin eller texten, rapporterar tidningen .

Richard Ashcroft tillkännager på Twitter att han nu, efter 22 år, får pengar från låten. Varför Jagger och Richards väljer just denna tidpunkt att skriva över rättigheterna är inte känt.

"Den här livsomvälvande händelsen blev möjlig tack vare en oerhört vänlig och ädel gest från Mick och Keith, som har gått med på att inte nämna sina namn som låtskrivare och att alla framtida inkomster från låten nu kommer att tillfalla mig", skriver sångaren.

"Bitter sweet symphony" utnämndes till årets låt 1997. Ashcroft säger nu att han aldrig ansett sig ha haft något otalt med rockikonerna.

– För mig har Rolling Stones alltid varit världens största band, säger han till BBC.