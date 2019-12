Thunberg: Jag kommer inte tala i dag

Foto: ASSOCIATED PRESS / TT

Intresset för klimataktivisten Greta Thunbergs pressträff vid klimatmötet i Madrid var stort och inledningen smått tumultartad. Men när 16-åringen intog podiet förklarade hon att hon tänkt lämna över ordet till andra unga som påverkats av klimatförändringar.

Presskonferensen i Madrid inleddes med att Greta Thunberg och ungdomsrörelsen Fridays for future stämde upp i sång med budskapet: just här, just nu.

Greta Thunberg berättar sedan att hon inte tänkt hålla något tal.

– Vi har noterat att det är lite uppmärksamhet från media. Vi vill använda vår plattform till de som behöver berätta sina historier. Jag och Luisa (Neubauer, tysk klimataktivist) kommer inte att prata i dag, säger hon på pressträffen.

Brinnande metafor

– Det är inte våra historier som ni behöver lyssna på. Klimatnödläget är inte bara något som kommer påverka oss i framtiden utan det påverkar redan ett oräkneligt antal människor i dag, säger Greta Thunberg och lämnar över ordet till flera andra klimataktivister som hon och Fridays for future bjudit in.

En av dem är Arshak Makichyan från Ryssland. Han berättar om hur han för ett år sedan inte kände till klimatkrisen.

– Nu gör jag allt för att få till en förändring. För ett år sedan sade Greta Thunberg att vårt hus stod i lågor. Alla trodde det var en metafor, men till sommaren brann hela Sibirien, liksom regnskogen i Amazonas och i Kongo. Ni har sett allt, utrotningen av arter, hunger och död, är det inte tillräckligt för er? frågar Arshak Makichyan retoriskt.

Miljörasism

Hilda Flavia Nakabuye, som startade Fridays for future i Uganda, fyllde på.

– När jag ser hur klimatkrisen påverkar oss, speciellt i Uganda, påminns jag om hur mina förfäder påverkades av apartheid. Vi lider av allvarliga klimatförändringar. Det är som att det är en dödlig synd att komma från det södra halvklotet. Vi får lite eller ingen hjälp från utvecklade länder och jag har börjat komma fram till att klimatkrisen är en annan form av miljörasism och apartheid. Vi är djupt sårade av makthavarnas handlingar, ord och girighet, säger hon.