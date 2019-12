Tiotusentals vapen inlämnade i Nya Zeeland

Foto: Nick Perry/AP/TT

Över 56 000 skjutvapen har lämnats in i Nya Zeeland under en vapeninsamling som sattes igång efter moskéattackerna i Christchurch i våras, och som avslutas under fredagen.

De chockerande dåden fick landets parlament att några veckor senare rösta igenom ett förbud för automatkarbiner och halvautomatiska vapen samt ett program för att samla in dem. De som lämnat in sina vapen har fått en ersättning av staten.

Utöver de insamlade vapnen har omkring 188 000 delar till vapentyperna också kommit in.

Insamlingen och amnestin kommer inte att förlängas, enligt polisen, som konstaterar att de som inte lämnat in sina nu illegala vapen riskerar att förlora sin vapenlicens och dömas till fängelse på upp till fem år.

Insamlingen beskrivs som en framgång av förespråkare för de nya striktare vapenlagarna. Vapenlobbyorganisationen The Council of Licenced Firearms Owners anser dock att insamlingen skett på ett orättvist sett och påstår att endast en tredjedel av de olagligförklarade vapen som finns i samhället kommit in.

Polisen har ingen officiell uppskattning över hur många illegala vapen som finns i Nya Zeeland.

Dåden i Christchurch inträffade i mars i år, då en beväpnad man tog sig in i al Noor-moskén i centrala Christchurch och öppnade eld, mitt under fredagsbönen. En andra skjutning ägde rum i Linwood-moskén. Sammanlagt dödades 51 människor och 49 skadades.