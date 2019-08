Foto: Christine Olsson/TT

Med bara några dagar kvar står det klart att Titiyo kommer till Way Out West. Den svenska souldrottningen spelar på den största scenen i Slottsskogen på lördag, meddelar festivalen.

Samtidigt drabbas festivalen av ett avhopp då amerikanska Julien Baker ställer in på grund av hälsoskäl. Tidigare har de stora dragplåstren Cardi B, First Aid Kit och Broken Social Scene hoppat av.

Way Out West äger rum i Göteborg 8–10 augusti. Bland årets artister finns Stormzy, The Cure, Solange och Zara Larsson.