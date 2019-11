Tjuvar bar bort kassaskåp

Foto: Johan Nilsson/TT

En äldre kvinna i Blekinge har bestulits på sitt kassaskåp, rapporterar Sveriges Radios P4 Blekinge.

Det var under natten mellan torsdag och fredag som inbrottstjuvar bröt sig in i kvinnans villa medan hon sov. När kvinnan vaknade på morgonen var kassaskåpet, som innehöll pengar och smycken till ett värde av en miljon kronor, borta. Tjuvarna hade tagit sig in i huset fönstervägen och burit bort kassaskåpet, antagligen med en kärra eller något liknande.

Polisen vill nu komma i kontakt med personer som gjort iakttagelser i området vid tidpunkten.