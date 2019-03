Foto: Johan Nilsson/TT

Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i centrala Kristianstad. En man i övre tonåren har förts till centralsjukhuset med allvarliga skador.

Polisen spärrade av delar av Östra Storgatan i centrala Kristianstad vid klockan två i natt, efter att en man ska ha blivit knivhuggen.

– Den är en polispatrull som anträffar en man som är allvarligt skadad. Initialt så tror vi att skadorna tillfogats av någon form av kniv, säger Marielle Kamp inre befäl vid polisen i Kristianstad.

Polisen har frihetsberövat en person som man misstänker ha huggit mannen.

– Vi är i en intensiv utredningsfas just nu och kommer att ha tekniker på platsen under morgonen. Så jag kan inte gå in på så mycket mer om händelsen i nuläget.

Kan ni säga hur gammal den frihetsberövade mannen är?

– Han är i tjugoårsåldern.

Avspärrningarna kommer att vara kvar under söndagsmorgonen.