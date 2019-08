Topplistorna: Einár tillbaka som etta

Foto: Erik Simander/TT

Kampen om förstaplatsen på den svenska albumlistan är hård. Den här veckan tar Einár tillbaka tätplatsen med "Första klass". Nykomlingarna Hammerfall går in som tvåa. Singellistan toppas fortfarande av Tones and I med "Dance monkey".

Album:

1. (2) Einár: "Första klass"

2. (Ny) Hammerfall: "Dominion"

3. (3) Hov1: "Vindar på Mars"

4. (3) Avicii: "Tim"

5. (6) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

6. (5) Ed Sheeran: "No 6 collaborations project"

7. (7) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

8. (8) ZE: "Mer än rap"

9. (9) Aden x Asme: "12 till 12"

10. (10) Dani M & Sumon Superti: "Pusher II"

11. (Ny) Amason: "Galaxy I"

12. (14) Rammstein: "Rammstein"

13. (11) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

14. (12) Lil Nas X: "7 Ep"

15. (15) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

16. (13) Veronica Maggio: "Satan i gatan"

17. (16) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

18. (18) Molly Sandén "Större"

19. (19) Sabaton: "The great war"

20. (21) Mares: "Sunnanvind"

Singlar:

1. (1) Tones and I: "Dance monkey"

2. (2) Shawn Mendes och Camila Cabello: "Señorita"

3. (3) Lil Tecca: "Ransom"

4. (51) ZE, Thrife & Nigma: "Klick"

5. (Ny) Einár: "Nu vi skiner"

6. (4) Dani M & Sumon Superti: "Fame"

7. (5) Ed Sheeran & Justin Bieber: "I don't care"

8. (6) Ed Sheeran: "Beautiful people"

9. (Ny) Sebastian Stakset & Einar: "Mamma förlåt"

10. (10) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

11. (8) Billie Eilish: "Bad guy"

12. (9) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

13. (11) Stormzy featuring Aden x Asme: "Vossi bop remix"

14. (12) Einár, Dree Low: "Min nivå"

15. (7) Veronica Maggio: "5 minuter"

16. (15) Victor Leksell: "Klär av dig"

17. (13) K27: "Kom hit"

18. (14) Mares: "Sunnanvind"

19. (16) Einár: "Första klass"

20. (Ny) Dree Low & Adel: "Santa Lucia"

Källa: GLF