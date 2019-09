Travolta går mot sitt största magplask

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Det går trögt för "The fanatic" med John Travolta. Filmen väntas dra in så lite som motsvarande 140 000 kronor under sin premiärhelg, skriver .

Indiethrillern är regisserad av rockbandet Limp Bizkits frontman Fred Durst och en perukförsedd Travolta gestaltar kändisstalkern "Moose" som ödelägger en actionfilmstjärnas liv.

Men kritikerna har inte varit nådiga.

"Travolta, allvarlig men skrattretande, tillbringar filmen med att rasande gunga fram och tillbaka och att böla mot himlen", skriver New York Posts recensent.

"Den är en katastrof", konstaterar Observers filmkritiker.

Filmen väntas bli den största premiärfloppen hittills för Travolta, som redan har svidande magplask som "Battlefield Earth" och förra årets "Gotti" på meritlistan.

"The fanatic" har förvisso en begränsad biopremiär jämfört med tidigare fiaskon, men på vissa biografer har den bara spelat in motsvarande en hundralapp, enligt Hollywood Reporter.