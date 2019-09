Tropiska nätter förbryllar meteorologer

Sensommarvärmen har varit tryckande och fortsatt ända in på nätterna. Senaste nätternas tropiska värme får meteorologerna att bli fascinerade av fenomenet, då det är så pass ovanligt i slutskedet av säsongen.

Augusti månad var ovanligt varm i år, särskilt de sista veckorna på månaden då temperaturer över 30 grader uppmättes flera dagar i Skåne. Men även nätterna har varit väldigt varma då temperaturen inte gett med sig och sjunkit vid mörkrets intrång.

Natten mellan lördagen och söndagen var det uppemot 25 grader på sina håll. Något som förbryllar meteorologerna.

– Vi har haft en ovanligt varm natt mellan just lördag och söndag. Det är väldigt sent i månaden så det tillhör inte vanligheterna. Det var varmt hela lördagen och temperaturen gick inte under 20-gradersstrecket under natten, säger meteorolog Alexandra Olsson.

Det hela beror på en ovanligt varm luftmassa som varit över Skåne-området framförallt under sensommarens sista veckor. Och det ger upphov till att temperaturen inte hinner gå ned när natten infaller. Därav dessa så kallade tropiska nätter, när temperaturen inte understiger 20 grader.

– Normalt sätt brukar vi ej ha tropiska nätter såhär sent under säsongen.

Det är ett fenomen som meteorologerna anser vara anmärkningsvärt, men någon större sensation mer än att det är ovanligt är det inte.

Men till alla dem som haft sömnproblem på grund av värmen kommer meteorologen nu med glädjande besked.

– Många har svårare att sova, man får sömnproblem väldigt mycket lättare under den här typen av tropiska nätter. Men det kommer bli betydligt svalare nätter framöver nu, så de som besvärats kan andas ut.