Trött på börsen? Köp sprit för pengarna

Foto: Ingela Landström/TT

Whiskey, guld eller gröna skogar. För den som tvivlar på att börsen levererar tillräcklig avkastning finns det en uppsjö av alternativa investeringar att välja mellan.

Guld

Guld har historiskt setts som en säker investering – i synnerhet i kristider. För den som tycker att guldtackor är knöliga att handskas med går det givetvis att handla med andelar genom bolag. Just nu ligger guldpriset på 1 530:56 dollar per uns för 24 karat guld, en ökning med 18,6 procent på fem år. Men bara under det senaste halvåret som kantats av turbulens på börsen är uppgången 16,3 procent.

Diamanter

Allt som glimmar är som bekant inte guld. Det finns även diamanter. Vill du inte ha ädelstenarna hemma i byrålådan kan du köpa andelar i bolag som ägnar sig åt diamantbrytning och prospektering eller diamanthandel. Under de senaste fem åren har dock diamantindexet Idex sjunkit 3,1 procent.

Alkohol

Vin, cognac, rom och whiskey är ett alternativ för den som har tröttnat på värdepapper. Enligt whiskeyindexet RW Apex 1000 som följer de tusen mest värdefulla whiskeysorterna på andrahandsmarknaden har whiskey ökat 92,0 procent under de senaste fem åren. En nackdel är att investeringarna riskerar att avdunsta om de inte förvaras under rätt betingelser.

Skog

Tanken på att investeringarna växer är nog för vissa. Vill du bokstavligen se dem växa kan du satsa på skog. Enligt siffror från LRF konsult steg värdet på svensk skogsmark i snitt med 18 procent mellan år 2013 och 2018. Är du ute efter snabba klipp bör du dock tänka om då skogsinvesteringar är långsiktiga. Tänk till exempel på att granar som planteras i dag beräknas kunna avverkas först om 70–75 år.

Konst

Om du ändå måste vänta, varför inte njuta av investeringarna under tiden? Konst är en klassisk investering som dock oftast kräver en hel del kunnande för att pricka rätt – i synnerhet om du satsar på oetablerade konstnärer. En lyckad konstinvestering måste Monets ”Les Meules” från 1890 anses vara. Tavlan såldes i maj för 1,06 miljarder kronor – en värdeökning på 4 300 procent sedan tavlan köptes 1986, enligt Marketwatch.