Trump har träffat Naruhito

Foto: Issei Kato/Pool Photo via AP/TT

Donald Trump har nu som första utländska statsöverhuvud fått möta den nye japanske kejsaren Naruhito.

Efter mötet väntar samtal med premiärminister Shinzo Abe om handelstullar, Nordkorea och framtida relationer.

USA:s president träffade kejsare Naruhito under måndagsmorgonen, lokal tid, innan det var dags för formella samtal med Shinzo Abe.

Mellan de två mötena hann Trump med att några korta kommentarer till det stora pressuppbådet.

Presidenten sade bland annat att han hoppas utjämna den "jättelika" obalansen i handeln mellan länderna.

– Vi jobbar på att minska obalansen. Jag är säker på att det kommer lösa sig över tiden, sade Trump, säker på att kunna förhandla sig till bättre avtal för USA och amerikanska bolag.

Vill prata med Iran

Trump hann även med att kommentera två internationella krutdurkar, Iran och Nordkorea.

Enligt uppgifter till AFP överväger Abe en medlingsresa till Teheran och Trump räckte ut en liten hand till landet.

– Jag tror att Iran skulle vilja ha samtal, och om de vill prata så vill vi också prata, sade han.

– Vi får se vad som händer, men jag vet att premiärminister Abe har väldigt nära kontakter med ledarna i Iran. Ingen vill att hemska saker ska ske, speciellt inte jag.

Respekt för Kim

Även Nordkoreas färska robottester, som han under söndagen sade sig inte vara orolig över, kom upp. Nu bedyrade Trump åter att han har stor respekt för Kim Jong-Un och att han tror att många stora framsteg kommer att göras i frågan.

– Vi har byggt upp stor respekt mellan länderna, sade Trump.

Måndagens samtal är de första formella under Trumps statsbesök i Japan, under helgen har han och Abe främst kopplat av och fört informella samtal under en golfrunda, vid en sumobrottningsturnering och under en middag på en traditionell japansk grillrestaurang.