Turbonegro till Borgholm Brinner

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Brittiska metalcorebandet Architects har tvingats ställa in sin medverkan på festivalen Borgholm Brinner i sommar. Bandet ersätts av det norska dödspunkbandet Turbonegro.

Orsaken till den inställda konserten uppges vara en krock i bandets schema.

"Vi ber alla våra svenska fans om ursäkt, vi ska gottgöra er snart!", hälsar Architects enligt ett pressmeddelande.

Borgholm Brinner är metalbandet In Flames egen musikfestival, som arrangeras i Borgholms slottsruin på Öland den 2–3 augusti.

Sedan tidigare är bland andra At The Gates, Opeth och Of Mice & Men klara för festivalen. In Flames avslutar själva båda konsertkvällarna.