Turkisk protest – sagofestival får byta namn

Foto: IHA/AP/TT

Risk för sammanblandning med en turkisk badanläggning gör att en sagoberättarfestival i Småland inte får kalla sig "Land of Legends".

Berättarnätet Kronoberg, som bland annat driver Sagomuseet i Ljungby, har registrerat det engelska namnet för att använda det för sin sagoberättarfestival och utbildningsverksamhet.

I ett första skede gav Patent- och registreringsverket (PRV) klartecken, under förutsättning av den bestämda artikeln, "the", inte användes framför "Land of Legends".

Men det beslutet har överklagats av ett turkiskt företag som driver en nöjes- och vattenpark i Antalya med samma namn. Efter en ny prövning har PRV kommit fram till att det finns risk för förväxling, rapporterar SVT Nyheter Småland.