Två nya David Bowie-album släpps i år

Foto: Jimmy King/HBO/AP/TT

Två nya album med David Bowie kommer att ges ut under 2020, skriver The Guardian.

Först att släppas är ep:n "Is it any wonder?" som innehåller outgivna versioner av artistens låtar. En låt i taget ges ut varje vecka, varav den första, "The man who sold the world", släpptes den 8 januari för att uppmärksamma vad som skulle ha varit artistens 73-årsdag.

I april ges nästa ep ut, som innehåller inspelningar vid genrepen inför artistens konsert och 50-årsfirande i Madison Square Garden 1996.

David Bowie dog den 10 januari 2016, två dagar efter att hans sista studioalbum "Blackstar" hade släppts.