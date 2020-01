Två svenska vinstchanser på Golden Globe-galan

Fakta

Bästa film: "1917", "The Irishman", "Joker", "Marriage story", "The two popes".

Bästa regissör: Bong Joon Ho ("Parasit"), Sam Mendes ("1917"), Todd Phillips ("Joker"), Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once upon a time in Hollywood").

Bästa kvinnliga skådespelare: Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage story"), Saoirse Ronan ("Little women"), Charlize Theron ("Bombshell"), Renée Zellweger ("Judy").

Bästa manliga skådespelare: Christian Bale ("Ford v Ferrari"), Antonio Banderas ("Pain and glory"), Adam Driver ("Marriage story"), Joaquin Phoenix ("Joker"), Jonathan Pryce ("The two popes").

Bästa filmmanus: Noah Baumbach ("Marriage story"), Bong Joon Ho, Han Jin Won ("Parasit"), Anthony McCarten ("The two popes"), Quentin Tarantino ("Once upon a time in Hollywood"), Steven Zaillian ("The Irishman").

Bästa miniserie: "Catch-22", "Chernobyl", "Fosse/Verdon", "The loudest voice", "Unbelievable".

Bästa manliga biroll i en miniserie: Alan Arkin ("The Kominsky method"), Kieran Culkin ("Succession"), Stellan Skarsgård ("Chernobyl"), Andrew Scott ("Fleabag"), Henry Winkler ("Barry").