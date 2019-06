Uppgifter: Fifapamp gripen i Paris

Foto: Abdeljalil Bounhar/AP/TT

Ahmad Ahmad, ordförande för det afrikanska fotbollsförbundet och viceordförande i Internationella fotbollsförbundet Fifa, har gripits av polis i Paris. Det uppger flera medier.

Enligt uppgifter utreds Ahmad för korruption.

Under onsdagen höll Fifa sin kongress i just Paris – och under fredagen inleds fotbolls-VM i staden.

2015 rullades en stor korruptionsskandal inom Fifa upp, vilket bland annat ledde till att den dåvarande ordföranden Sepp Blatter och Michel Platini, ordförande för Europeiska fotbollsförbundet Uefa, stängdes av i åtta år.