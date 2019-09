Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Albumet heter "Three chords and the truth" och ges ut den 25 oktober. Det är Van Morrisons sjätte album på fyra år och innehåller 14 nya låtar.

Det första spåret, "Dark night of the soul", släpptes på onsdagen.

Nordirländske Van Morrison slog efter åren med gruppen Them igenom som soloartist med låten "Brown eyed girl" och albumet "Astral weeks" i slutet av 1960-talet. Sedan dess har han gett ut ett 40-tal album varav det senaste, "The prophet speaks", kom 2018.