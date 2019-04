Vanligare med extremvindar till havs

Foto: Vern Fisher/Monterey Herald/AP/TT

En australisk studie visar att världens oceaner har blivit stormigare, rapporterar .

Forskare vid University of Melbourne i Australien har kommit fram till att våghöjd och vindhastighet till havs har ökat de senaste 33 åren. Den största ökningen har skett i området runt Antarktis, där extremvindarna har ökat med 1,5 meter per sekund, eller åtta procent under den här perioden.

Studien som publiceras i tidskriften Science stämmer överens med FN:s beräkningar om att ett varmare klimat ger mer extremt väder. Och kraftiga vindar till havs kan ge konsekvenser.

– Vågor är ju ett stort problem för sjöfart, och även då vågor mot land som förstör olika strukturer, säger Göran Broström, professor vid institutionen för marina studier vid Göteborgs universitet till radion.

Broström säger också att det krävs mer forskning för att utreda om förändringarna beror på klimatförändringar eller om det handlar om naturliga cykler, eftersom studien bygger på en relativt kort tidsperiod.