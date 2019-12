Varning för halka – i nästan hela landet

Foto: Terje Pedersen/NTB/TT

Se upp på vägarna. Nu slår vädret om, och det blir riktigt, riktigt halt ända från norr till söder. SMHI har utfärdat halkvarning för nästan hela landet.

En varmfront kommer in från väst nu under morgonen, och med den följer nederbörd, berättar Moa Hallberg, jourhavande meteorolog på SMHI.

– I norr blir det snöfall, och först även i mellersta Sverige. Men det övergår till regn under eftermiddagen. I syd faller det som regn, säger hon.

Det kan bli riktigt besvärligt väglag i nästan hela landet, förklarar hon.

– Snön och regnet faller på kalla vägbanor, och det gör att det blir halt.

De enda ställen där det inte råder halkvarning är allra längst i söder, på Öland och Gotland och i Dala- och Härjedalsfjällen.

Fronten når de västra landskapen först, och snön börjar falla där under morgonen. Under dagen drar den vidare österut, och snön och regnet börjar falla även in över landet, berättar Moa Hallberg.

– Den når Stockholmsområdet och de östra delarna under eftermiddagen.

Bakom fronten stiger temperaturerna snabbt, förklarar hon.

– I morgon får vi plusgrader i hela landet, utom i fjälltrakterna i Dalarna och Härjedalen.

Varmvädret håller i sig i söder, men i norra Sverige övergår det till att bli kallare igen under torsdagen.