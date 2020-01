Varning för halka i norr

Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix/TT

Se upp i norr. Det kan bli riktigt, riktigt halt på vägarna. Nu varnar SMHI för plötslig blixthalka när regnet börjar falla.

I så gott som hela norra Sverige har SMHI gått ut med varningar för halt väglag under eftermiddagen och kvällen. I fjälltrakterna, i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten drar regnet in.

– Det är regn som faller på kalla vägbanor med minusgrader som gör det så halt, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

Temperaturerna kommer att variera i norr, men ligger på många håll runt nollan, vilket gör att nederbörden då faller som regn.

Den som ska ut och åka bör därför ta det försiktigt och se upp för de ställen där det regnar.

– I fjälltrakterna börjar det komma in redan nu, så växer det in snett över landet norrut under eftermiddagen och kvällen, säger Karlsson vid lunchtid.

Det innebär att halkrisken också successivt flyttar sig österut över landet, från fjällen, inlandet och ut mot kusten.

Efter regnvädret blir det först uppehåll i norr, och under tisdagen kan det komma byar av snö eller blötsnö.

I resten av landet är inte halkrisken lika stor.

– Det blir mulet under kvällen och natten. Något lätt regn kan förekomma, men det blir inte så omfattande. Temperaturerna kommer att ligga mellan tre och sex grader.

Under tisdagen fortsätter samma vädertyp – mulet och grått.

– Men i södra och mellersta Norrland kan det förekomma en del klara områden, säger Linus Karlsson.