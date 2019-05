Varning för svindyrt fläskkött

Foto: Africa Studio/TT

Svindyrt fläskkött hotar svenska konsumenter. Boven i dramat är en explosionsartad spridning av afrikansk svinpest i Kina.

Normalt står Kina för 46 procent av världsproduktionen av fläskkött. I år lär det bli en betydligt mindre andel.

Afrikansk svinpest, ofarlig för människor, beräknas kunna ta död på 200 miljoner kinesiska grisar, till följd av att de insjuknat eller nödslaktas för att stoppa spridningen, rapporterar The Wall Street Journal med hänvisning till industrikällor.

Det är mer än en fjärdedel av det kinesiska grisbeståndet och utgör i runda slängar 5 procent av det globala utbudet av fläskkött.

Prisökningar på 30–40 procent

Marknadseffekten är redan tydlig. EU-böndernas avräkningspris för fläskkött hade den 16 maj lyft med drygt 21 procent på ett år, enligt en rapport från EU-kommissionen. Samma rapport visar att EU-ländernas export av fläskkött till Kina lyft med 26 procent till 454 216 ton under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol.

Prisökningarna – som i stora producentländer som Tyskland rapporteras ligga på 30–40 procent – kan antas påverka svenska grisbönder också, enligt Margareta Åberg, ansvarig för grisfrågor på Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

– Om stora europeiska exportländer riktar in sig helt på Kina kan det göra att det spiller över och att svenska grisbönder får ta del av den här prisökningen också, säger Margareta Åberg.

– Jag kan inte göra någon annan bedömning än att priserna måste gå upp, tillägger hon.

Om prisökningarna slår igenom i butikernas köttdisk återstår dock att se. Mycket av köttet som nu processas har prissatts med kontrakt som förhandlas fram för flera månader sedan, enligt Åberg.

Mycket bekymmersam situation

Fredrik Klein, färskvaruchef på Ica Sverige, beskriver situationen som historisk och mycket bekymmersam. Fast han betonar att effekten i butik kan begränsas av att andelen svenskt kött är stor i svensk livsmedelshandel.

– Men, det här har också gjort att efterfrågan på svenskt fläskkött ökat ännu mer vilket kan komma att påverka inköpspriserna för oss, säger Klein.

Han tillägger att han hoppas eventuella prishöjningar i slutändan ska stärka lönsamheten hos svenska bönder.

Bland slakterier och charkföretag är dock effekten redan påtaglig, enligt Magnus Därth, vd på branschorganisation KCF.

– Det är väldigt hastiga kostnadsökningar till följd av det här. Jag tror att priserna sedan januari har ökat med 30–35 procent, säger han.

Emellanåt har det till och med varit svårt för charkföretagen att hitta råvaror över huvud taget, enligt Därth.

– Då sitter man i ett oerhört akut problem, för att klara sina leveransåtaganden i nästa steg, säger han.

Kan tas in i Sverige

KCF varnade för denna utveckling redan i början av maj och har bland annat uppmanat till åtgärder för att öka grisproduktionen. Enligt Därth tar det dock ett och ett halvt till två år att anpassa produktionen till det nya marknadsläget.

Såväl Därth som LRF:s Margareta Åberg räknar med att det kommer att ta tid för Kina att få bukt med pestutbrottet.

– De kan säkert vara effektiva när de väl sätter i gång och tar i med alla krafter. Men att få bort den här smittan från Kina kommer att ta tid. När Spanien och Portugal fick afrikansk svinpest på 1950- och 1960-talet tog det tio år innan de blev av med pesten, säger Åberg.

Smittan har redan spridit sig i den asiatiska regionen, med stora utbrott i både Kambodja och Vietnam och enligt Åberg finns svinpesten redan i EU, i Baltikum, Polen och Belgien.

– Den största risken är att den kommer in med en korvmacka i Sverige, säger Åberg.

Ett scenario är att smittade charkvaror slängs på rastplatser, där vildsvin bökar. Alternativt skulle smittan kunna komma in i Sverige via jägare, som kanske tar med sig smittat kött eller utrustning hem. Det skulle även kunna komma in i Sverige via import av hö och halm.