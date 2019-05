Viktigast att veta om resultatet i EU-valet

Foto: Johan Nilsson/TT

Sverigedemokraterna gick framåt och Liberalerna behåller sin plats i parlamentet efter nattens rysare.

Här är det viktigaste du behöver veta om det svenska resultatet i EU-valet

1. S och M fick flest röster

Socialdemokraterna gick tillbaka med ungefär en halv procentenhet jämfört med förra EU-valet. De fick totalt 23,6 procent vilket innebär att de fortsätter att vara det största partiet. Moderaterna, som var tredje största parti i det senaste valet, blev återigen det näst största partiet efter söndagens val. De gick upp med ungefär tre procentenheter, till 16,8 procent, och får fyra mandat i stället för tre.

2. Stor ökning för SD

Sverigedemokraterna fick 15,4 procent av rösterna och går från två till tre mandat i EU-parlamentet. Resultatet innebär att partiet ökar med nästan 6 procentenheter. SD är det parti som ökade mest i valet, jämfört med det senaste EU-valet 2014. Detta trots det tidigare har varit svårt att få SD-väljare att ta sig till valurnorna i EU-valet, enligt Jimmie Åkesson.

3. Liberalerna stannar kvar i EU-parlamentet

Under tiden som ledde fram till valet har Liberalerna balanserat vid fyraprocentspärren och stämningen på partiets valvaka var nervös under söndagskvällen. När det preliminära valresultatet kom under kvällen stod det klart att L landar på 4,1 procent. De behåller därmed ett av sina två mandat, trots att Liberalerna var det parti som backade mest i valet, med nästan 6 procentenheter.

4. Positivt resultat för C och KD

Centerpartiet går från ett till två mandat och ökade med 4,3 procentenheter till 10,8 procent. Det innebär att Centern är det parti som gick fram näst mest jämfört med valet 2014. KD hade en tuff valvecka med dalande opinionssiffror, efter avslöjandet att riksdagsledamoten och tidigare EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) flera gånger röstat emot abort under sin tid i EU-parlamentet. Trots det gick partiet upp med nästan 3 procentenheter, till 8,7 procent. De går därmed från ett till två mandat.

5. Besvikelse hos V och ras för MP

Vänsterpartiet gick upp 0,5 procentenheter, till 6,7 procent, och behåller därmed sitt enda mandat. Det resulterade dock i besvikelse på partiets valvaka, då de hade hoppats på ett bättre resultat. Glädjen var större på MP:s valvaka, trots att partiet rasade med nästan 4 procentenheter och gick från andra största till fjärde största parti. De förlorar två av sina fyra mandat, men valet ses som en framgång med tanke på det ljumma resultatet i riksdagsvalet. Besvikelsen var störst hos Feministiskt initiativ som bara fick 0,8 procent och förlorar sitt enda mandat.