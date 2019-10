Weisz spelar Elizabeth Taylor

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Elizabeth Taylor är mest känd för sin långa filmkarriär och sitt omsusande privatliv. Men när Rachel Weisz i "A special relationship" ska gå in i rollen som filmdrottningen handlar det om en helt annan del av Taylors liv, den som aids-aktivist. Det uppger The Hollywood reporte r.

Filmen är skriven av Oscarsbelönade Simon Beaufoy ("Slumdog millionaire") och lägger fokus på Taylors vänskap med sin personlige assistent Roger Wall, som på tidigt 1980-tal smittades av det då relativt okända hiv-viruset.

Långt innan stora delar av etablissemanget ens ville nämna ordet aids gick Taylor ut och startade kampanjer för de som smittats, en kamp som tog ytterligare fart när Hollywoodstjärnan Rock Hudson insjuknande i aids och avled 1985. Taylors engagemang var en bidragande orsak till att president Ronald Reagan sent omsider erkände aidsepidemin.

Rachel Weisz vann en Oscar för "The constant gardener" och sågs senast i "The favourite". Härnäst dyker hon upp i Marvel-fimen "Black widow", som har premiär under senvåren 2020.