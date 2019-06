"When they see us" mest sedda serien

Foto: Netflix/AP/TT

Den amerikanska Netflix-serien "When they see us" slår tittarrekord på Netflix med 23 miljoner tittare världen över, rapporterar .

Tidigare har Netflix meddelat att serien har varit deras mest sedda i USA sedan premiären den 31 maj.

Serien, som är skapad av "Selma"-regissören Ava DuVernay, skildrar den sanna historien om fem svarta tonårspojkar som dömdes för en våldtäkt av en vit kvinna i Central Park i New York 1989. Senare visade det sig att de var oskyldiga och friades.

Ava DuVernay kommenterar framgången på Twitter:

"Föreställ er att jag trodde att världen inte bryr sig om svartas berättelser, vilket alltid har gjort mig ledsen. Så när Netflix meddelade mig att 23 miljoner hittills har sett #WhenTheySeeUs så grät jag."

"When they see us" visas i fem delar på Netflix med skådespelare som Jharell Jerome, Michael K Williams, Vera Fermiga, John Leguizamo och Felicity Huffman i rollistan.