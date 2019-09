Whitney Houstons hologramkonsert till Sverige

Foto: Mark J. Terrill/AP/TT

Hologram-Whitney kommer till Sverige. "An evening with Whitney: The Whitney Houston hologram tour" landar i Stockholm, på Cirkus, den 1 april 2020.

Det har snackats en hel del om hologramturnén som fokuserar på den avlidna världsstjärnan Whitney Houston. Nu står det klart att den gör ett stopp även i Sverige.

Förutom hologramtekniken, med Whitney Houston i digital form, kommer också ett liveband, bakgrundssångare och dansare att finnas med på scenen.

Biljetterna till konserten släpps den 27 september klockan 10 via Live Nation.