Det blev en tuff comeback för Who's Who på Vincennes-banan i Paris. Femåringen kom på nionde plats i vinterns första storlopp – Prix de Bretagne.

Who’s Who hamnade i tredjespår från början och Kihlström hade inget annat val än att avancera till spets. Den första kilometern av det 2 700 meter långa loppet gick i makligt tempo. Men på långsidan, i den fruktade uppförsbacken, satte Chica de Joudes full fart utvändigt och tempot var nere kring 1.10 under den sista kilometern.

– Who’s Who fick offra lite för att komma till spets men sedan var tempot rätt så lågt kring 1.14. Men han hade svårt att följa med i temposkärpningen och blev lite stum på upploppet. Han hade inte startat på några månader och vi får hoppas att den här genomköraren bättrar på formen, sade Kihlström.

Pappa till Who’s Who är Maharajah som vann Prix d’Amerique 2014 med Kihlström i sulkyn. Sonen har varit bästa svenska fyra- och femåring, tränaren Pasi Aikio siktar på att Who's Who ska gå i pappas hovspår men det blir en tuff uppgift mot vassa konkurrenter.

Tiden för Who’s Who blev 1.13,1. Fyra tiondelar bakom vinnaren Davidson du Pont som tränas av Jean-Michel Bazire (avstängd). I segersulkyn satt Frank Ouvrie. Från Bazires stall kom även tredjeplacerade Looking Superb. Därmed har Frankrikes överlägset bäste tränare tre hästar med i Prix d’Amerique den 26 januari, eftersom senaste PDA-vinnaren Belina Josselyn har en given plats.